77 yaşındaki yamaç paraşütçüsü 50 metreden kayalıklara düştü

Muğla Fethiye'de yamaç paraşütü yapılan Babadağ'daki pistten çıkış yapan 77 yaşındaki ABD'li Dennis Morto kalkıştan bir süre sonra 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yaralanan yaşlı paraşütçünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Amerikalı'dan tatil için gelen Dennis Morto, Ölüdeniz'deki Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden uçuşa çıktı. Ancak Dennis Morto, kalkıştan az bir süre sonra 50 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü.

112'ye yapılan ihbar üzerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri bölgeye ulaştı. Dennis Morto, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Dennis Morto'nun sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.