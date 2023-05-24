78 yaşındaki ünlü aktör uzmanı olduğu konuyu açıkladı

Michael Douglas, şimdiye kadar rol aldığı filmlerdeki sevişme sahneleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Douglas, sevişme sahnelerinde uzman olduğunu söyledi.

2000 yılında meslektaşı Catherine Zeta Jones ile evlenen Michael Douglas, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde sevişme sahnelerinden bahsetti.

78 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, başrolünü Sharon Stone ile paylaştığı 1992 yapımı 'Temel İçgüdü'yü örnek göstererek kendisini "sevişme sahnelerinde uzman" olarak nitelendirdi.

"GEÇMİŞİMDEN GURUR DUYUYORUM"

Michael Douglas, "O filmlerdeki kadın oyuncularla geçmişimden gurur duyuyorum. Çoğu en iyi performanslarını sergiledi" dedi ve bu sahnelerin başarısını "çekimden önce prova yapmak" diye açıkladı.

Oyuncu, "Bir filmde kavga sahnesi çekiyorsanız bir koreografi yaparsınız. Önce çok yavaş bir şekilde başlarsınız. Sonra da sahnenin gerektirdiği hareketleri doğal akışında yaparsınız. İşte aynı durum sevişme sahneleri için de geçerli. O filmde de bu tür sahnelerin koreografisi çok iyi bir şekilde hazırlanmıştı" dedi.