ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şara’yı ‘özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesi’nden çıkardığını 8 Kasım'da duyurmuştu.

Şara resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’daki habere göre Şara, 6 Kasım’da Brezilya’daki ‘COP30’ İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD’ye geçti.

Şara’nın, 10 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi bekleniyor.

79 YIL SONRA İLK

Ahmed Şara’nın söz konusu ziyareti, Washington’da büyük yankı uyandırdı. Öte yandan 1946'dan bu yana hiçbir Suriye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray’a resmi ziyaret gerçekleştirmemişti.

ABD’Lİ GENERALLERLE BASKETBOL OYNADI

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Instagram hesabından Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı bir video paylaştı.

Ahmed Şara ve ABD'li generaller

Rudaw’ın haberine göre Şara, ABD Merkez Komutanlığı Komuta Amiral Brad Cooper ve IŞİD’e karşı kurulan küresel koalisyonun komutanı Tuğgeneral Kevin Lambert basketbol oynadı.

Şeybani video paylaşımına şöyle yazdı:

“Sıkı çalış, daha sıkı eğlen. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert’le birkaç oyun oynuyoruz.”