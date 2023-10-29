7'den 70'e herkes Ata'sına yürüdü

Bir elinde bastonu diğer elinde bir buket gülüyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için Anıtkabir'e Atamızı ziyarete giden yaşlı teyzenin videosu izleyenleri duygulandırdı
29 Ekim 2023 Pazar
Bir elinde bastonu diğer elinde bir buket gülüyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için Anıtkabir'e Atamızı ziyarete giden yaşlı teyzenin videosu izleyenleri duygulandırdı
Bir elinde bastonu diğer elinde bir buket gülüyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için Anıtkabir'e Atamızı ziyarete giden yaşlı teyzenin videosu izleyenleri duygulandırdı