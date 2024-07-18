8 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu... Günlerdir aranıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
8 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu... Günlerdir aranıyordu

Erzurum'da meydana gelen heyelan sırasında çaya sürüklenen araçta bulunan 8 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan sırasında çaya sürüklenen hafif ticari araçta yaşamını yitiren kadının kaybolan 8 aylık bebeğinin de cesedine ulaşıldı. Olay yerine 16 kilometre mesafedeki Tortum Gölü'nde ekipler tarafından bulunan bebeğin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Olay, 13 Temmuz akşamı Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen, içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin olduğu hafif ticari araç, sağanağın neden olduğu heyelanda yolun kenarındaki Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, anneyle 8 aylık oğlu suda kayboldu. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Araç ise bölgeye getirilen vinçle sudan çıkarıldı.

ŞELALEYİ BESLEYEN GÖLDE BULUNDU

Bebeği arama çalışmalarına aralıksız devam edildi. Erzurum, Tokat, Sivas AFAD, Erzurum ve Van JAK ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, Tortum Çayı'nı didik didik aradı. Dalgıçların suda, diğer görevlilerin kıyıda yaptığı aramalar,

Tortum Şelalesi'ni besleyen 16 kilometre uzaklıktaki göle kadar ulaştı. Arama çalışmalarını Tortum Gölü'nde yoğunlaştıran ekipler, bebeğin cansız bedenine ulaştı. Gölden çıkarılan bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uzundere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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