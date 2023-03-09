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8 farklı suçtan aranıyordu, evinden cephane çıktı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 8 farklı suçtan aranması bulunduğu sırada ateşli silahla kasten yaralama suçuna karışan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonrasında yakalandı. Şahsın evinden ise silah ve çok sayıda fişek çıktı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 02:01
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8 farklı suçtan aranıyordu, evinden cephane çıktı

8 farklı suçtan aranıyordu, evinden cephane çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, hakkında 8 farklı suçtan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 14 Şubat tarihinde Başiskele ilçesinde ateşli silahla kasten yaralama olayına karışarak firar eden S.A. (33) isimli şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin ardından, suç makinesi şahsın saklandığı adres tespit edildi. Tespit edilen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, S.A. isimli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet 7x65 milimetre tabanca, 1 adet şarjör, 75 adet 7x65 milimetre fişek, 61 adet 9x19 milimetre fişek, 29 adet MKE yapımı 38 kalibre fişek, 6 adet 45 kalibre fişek, 1 adet av fişeği ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi. (İHA)


 

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