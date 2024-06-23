8 günde 68 ölü 9 bin 787 yaralı. Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
8 günde 68 ölü 9 bin 787 yaralı. Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayram tatilinin 8 günlük acı bilançosunu açıkladı. 8 günde 68 vatandaşımız hayatını kaybederken 10 bine yakın vatandaş yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin denetim ve radarla hız kontrollerine 24 saat kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Bayram tatilinde dün 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1097 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ayrıca, dün denetlenen 405 bin 88 araçtan 22 bin 975'ine hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca ise diğer trafik ihlallerinden dolayı işlem yapıldığını bildirdi.

Bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 787 kişinin ise yaralandığını kaydeden Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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