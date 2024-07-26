8 gündür kayıp olan kadının cesedi zeytinlik alanda bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki Yüksel Akın’ın cesedi, zeytinlik alanda bulundu.

Gemlik'in Kumla Mahallesi'nde yaşayan Akın'ın cesedine, Porsuk Deresi çevresindeki zeytinlik alanda ulaşıldı. Çevre sakinlerinin kokudan şüphelenerek yetkililere ihbarda bulunmasının ardından, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti ve cesedi buldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, yaşlı kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için nöbetçi savcı tarafından detaylı inceleme yapılacak. Soruşturma ise devam ediyor.