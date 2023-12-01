8 ilde Narkogüç operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:
“Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 81lde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda
1 Ton 719Kg uyuşturucu madde ele geçirildi!
36 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı!
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz!
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda;
33 kg kristal metamfetamin,
116 kg sıvı halde metamfetamin,
2 adet hassas terazi ve
Uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu.
1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
1 ton 480 kg esrar,
1700 kök kenevir ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
34 kg metamfetamin,
Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi.
20 zehir taciri yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;
9 kg skunk ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;
1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
11 zehir taciri yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;
46 kg 200 gr skunk,
900 gr toz esrar ele geçirildi.
2 zehir taciri yakalandı” İfadelerini kullandı.