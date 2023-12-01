8 ilde Narkogüç operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde “Narkogüç-38” operasyonu gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 1 ton 719 kilo uyuşturucu yakalandığını duyurdu.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
8 ilde Narkogüç operasyonu: 1 ton 719 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:

“Uyuşturucu Madde İmal Eden ve Satan “Zehir Tacirlerine” yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 81lde Düzenlenen “NARKOGÜÇ-38” Operasyonunda

1 Ton 719Kg uyuşturucu madde ele geçirildi!

36 Şüpheli Zehir Taciri Yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda;

33 kg kristal metamfetamin,

116 kg sıvı halde metamfetamin,

2 adet hassas terazi ve

Uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu.

1 Zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 ton 480 kg esrar,

1700 kök kenevir ele geçirildi.

1 zehir taciri yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

34 kg metamfetamin,

Muhtelif miktarda morfin ele geçirildi.

1 zehir taciri yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi.

20 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;

9 kg skunk ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda;

1 kg 300 gr Bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

11 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda;

46 kg 200 gr skunk,

900 gr toz esrar ele geçirildi.

2 zehir taciri yakalandı” İfadelerini kullandı.

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