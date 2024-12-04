8 kamyon aynı anda yandı. Alevler geceyi kızıla çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat’ta bir taş ocağında bulunan yakıt deposunda yangın çıktı. Alevler, işletmeye ait 8 kamyonun yanmasına neden oldu. Yangın 3 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürülürken, kamyonlar kullanılmaz hale geldi.

Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ’ye ait taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını kızıla çevirdi.

aw342926-01.jpg

Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yandı. Araçlar kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen Tokat Belediye itfaiyesi, çevre ilçelerden gelen diğer itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekiplerin 3 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

aw342926-02.jpg

aw342926-03.jpg

aw342926-04.jpg

aw342926-05.jpg

aw342926-06.jpg

Son Haberler
Gözlük camı temizliğinde yapılan yanlışlar neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Gözlük camı temizliğinde yapılan yanlışlar neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Yönetmelik değişti: Noter zorunluluğu kalktı
Araç sahiplerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Yönetmelik değişti: Noter zorunluluğu kalktı
Bartın’da havaya ateş açan maganda, pusu kurularak yakalandı
Bartın’da havaya ateş açan maganda, pusu kurularak yakalandı
Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanlığına aday olacak mı? 12 yıl sonra ilk kez konuştu
Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanlığına aday olacak mı? 12 yıl sonra ilk kez konuştu
Erzincan'da engelli bireylerden sanat şöleni
Engelli bireylerden sanat şöleni