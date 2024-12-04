8 kamyon aynı anda yandı. Alevler geceyi kızıla çevirdi

Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ’ye ait taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını kızıla çevirdi.

Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yandı. Araçlar kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen Tokat Belediye itfaiyesi, çevre ilçelerden gelen diğer itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekiplerin 3 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.