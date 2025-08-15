8 kişi hakkında tutuklama kararı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 kişiden 15'i 3 günlük gözaltı süresinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adliye sevk edilen 15 kişinin yaklaşık 9 saat süren savcılık ifadesinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol, 8 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Ali Y., Ertan K., Cemal A., Erkan A., Furkan S., Mustafa A., Onur N. ve Salih E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

