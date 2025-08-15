8 kişi hakkında tutuklama kararı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 17 kişiden 15'i 3 günlük gözaltı süresinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
AKP'nin yeni üyesi o soruşturmadan gözaltına alınmış!
Adliye sevk edilen 15 kişinin yaklaşık 9 saat süren savcılık ifadesinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol, 8 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Ali Y., Ertan K., Cemal A., Erkan A., Furkan S., Mustafa A., Onur N. ve Salih E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.