AKP'nin yeni üyesi o soruşturmadan gözaltına alınmış!

Dün AKP'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü nedeni ile düzenlenen organizasyonda muhalefet kanadındaki bazı belediye başkanları partilerinden istifa etti. AKP'ye geçen belediye başkanları vatandaşlardan tepki toplarken geçmişlerindeki ayrıntılar da yeniden gündeme geliyor.

DOLANDIRICILIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den aday olarak belediye başkanı seçilen Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takması ile AKP'ye geçti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kodal ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı.

Saymaz, Kodal'ın martta "rüşvet ve dolandırıcılık soruşturması" kapsamında gözaltına alındığını belirtti. Kodal, daha sonra serbest bırakıldı.

Saymaz, paylaşımında "Dün AK Parti’ye katılan, Cumhurbaşkanı’nın 'Biraz kilo ver' dediği Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, geçen martta rüşvet ve dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınıp bırakılmış. Bu dosyada Gelendost Belediye Başkanı tutuklu. İkisi de İyi Parti’den seçilip istifa etti" ifadelerine yer verdi.

"KİLO VERMEN LAZIM"

Kodal sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına yöneldiği sırada dikkat çeken bir an yaşandı.

Erdoğan, Kodal ile tokalaşarak, "Bana bak. Çok çalışman lazım. Bir de kilo vermen lazım" ifadelerini kullandı.

