8. Kitap Fuarı Üsküdar’da başladı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "8. Kitap Fuarı başladı. Fuar, 7 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

8. Kitap Fuarı Üsküdar’da başladı

AA

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın onur yazarı olarak katıldığı açılış programına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Prof. Dr. Uğur Derman, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu gibi kültür-sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının önemli isimleri konuk oldu.

Bakan Yardımcısı Sezgin, açılışta, kitap fuarında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Psikolojide 'bilinçli farkındalık' diye bir kavram vardır. Biz bunu kendi kültürümüzde agah olmak şeklinde ifade edebiliriz. Agah olmanın birinci adımı da sahip olduğumuz nimetlerin farkında olmaktır. Bilinçli olduğunun bilincinde olmak insana mahsustur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emirlerinden birisi 'teşekkür etmeyi biliniz' şeklindedir." dedi.

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Sezgin, kitap fuarının manasını bilinçli farkındalık açısından değerlendirebilmek için bir mukayese yapmak istediğini ifade ederek, "Bir zamanlar bu topraklarda yaşamış ilmiye sınıfı yazdıkları kağıdı abdestsiz ellerine almazmış. Böyle bir medeniyetten, çok özür diliyorum kağıdı temizlik malzemesi olarak kullanan bir medeniyet noktasına kadar geldik. Dolayısıyla bu gibi fuarların hizmeti yeniden insanları o medeni noktaya çıkartacak, yeniden agah yapacak." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen de Üsküdar'ın bir kitap yurdu haline geldiğini belirterek, "Açmış olduğumuz kütüphaneler ve Nevmekan'larla Üsküdar'ımızın her yer köşesi bir okuma mekanı haline gelmiştir. Şu an 11 kütüphanemiz var, önümüzdeki haftadan itibaren Nevmekan Kandilli ile Nevmekan Kuzguncuk ve Dr. İsmet Uçma adına kütüphanemizi açacağız." dedi.

Fuara katılanların yüzde 80'inin gençlerden oluştuğuna işaret eden Türkmen, "Bugüne kadar yaptığımız bütün kitap fuarlarında ortalama ziyaretçi sayısı 253 bin civarında oldu." bilgisini verdi.

Nabi Avcı ise bu yıl 8'inci kez düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

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Açılışın ardından İlber Ortaylı "Tarih Boyunca Üsküdar" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

120 yayınevi ile 500 yazarın katılımıyla 840 sempozyum ve etkinliğin yapılacağı fuarın en güzel fotoğrafını çeken ziyaretçi sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 6 Mayıs'ta kitapseverlerle bir araya gelecek.

Fuar, 7 Mayıs'ta sona erecek.

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