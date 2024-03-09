8 Mart'ta kadın cinayeti: Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan ile astsubay olan Seçkin E. yaklaşık 1 yıl önce boşandı.
Balkan, Adana’da yaşayan annesini ziyaret etmek için kente geldi.
Eski eşinin Adana’da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan’ı, annesinin Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu.
Ağır yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. ise kayıplara karıştı.
Yaşamını yitiren Feray Balkan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Seçkin E., Çukurova emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.