8 Mart'ta kadın cinayeti: Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.