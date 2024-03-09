8 Mart'ta kadın cinayeti: Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Kaynak: İHA
8 Mart'ta kadın cinayeti: Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan ile astsubay olan Seçkin E. yaklaşık 1 yıl önce boşandı.

Balkan, Adana’da yaşayan annesini ziyaret etmek için kente geldi.

Eski eşinin Adana’da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan’ı, annesinin Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu.

Ağır yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. ise kayıplara karıştı.

Yaşamını yitiren Feray Balkan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Seçkin E., Çukurova emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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