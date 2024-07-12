8 milyon lirası bir anda yok oldu. İş insanı neye uğradığını şaşırdı

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen olayda, Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 yıldır organik gübre sektöründe çalışan iş kadını Özlem Kunukçu, Kocaeli'de bulunan bir firmayla distribütörlük konusunda anlaşma sağladı. Bir süre firmayla ticari faaliyette bulunan Kunukçu, firmaya 3 tır ve 2 kamyon olmak üzere 5 araçlık 4 sevkiyat gerçekleştirdi. 2 milyon 288 bin 304 TL teminat çeki, geri kalanı ise 1 milyon 711 bin 696 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 4 milyon TL'lik anlaşma sağladı.

İddiaya göre; verdiği malın karşılığını ödeme olarak geri alamayan Kunukçu, olaydan şüphelenmesi sonrası Kocaeli'ne firmaya gittiğinde ise iş yerinin boşaltıldığını fark edince şok geçirdi. İletişimde olduğu kişilere de ulaşamayan Kunukçu, savcılığa giderek şikayette bulundu.

Nakit gerçekleştirecekleri ödemeyi sürekli ertelediklerini belirten Kunukçu, 8 senedir bu sektörde hizmet verdiğini, geçtiğimiz Mart ayında Kocaeli Gebze'de inşaat, medikal ve tarım sektöründe Türkiye çapında büyük bir şirket olduğunu düşündüğü firmayla distribütör anlaşması imzaladıklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen anlaşma karşılığında, Ramazan Bayramı’nın ardından pazartesi günü 3 tır Antalya'dan sevkiyat yaptıklarını ifade eden Kunukçu, "Sevkiyatın sonrasında firmaya ziyaret gerçekleştirerek çeklerimizi, evraklarımızı aldık. Bir ay sonra ikinci siparişin sahadaki çiftçilere gönderileceği talimatı bize verildi, biz de bunun karşılığında Mersin Hali'ne ilk aracımızı teslim ettik, onun arkasından 15- 20 gün sonra ikinci aracımız da yine Mersin'de bir depoya ürünlerimizi teslim etti ve ödemesi konusunda nakit olarak anlaştık” ifadelerini kullandı.

Ürünlerin teslim edildiğini, faturalar kesildikten sonra ödemelerini yapacaklarını söylediklerini belirten Kunukçu, “Haftalarca ertelediler. Çiftçi olarak verdikleri isimle kimlik numaralarından tedirgin oldum, şirket avukatım bilgileri girdiğinde bu iki kişinin de çok ciddi anlamda suç dosyalarının olduğunu söyledi. Bir şeylerin ters gittiğini anladık, her aradığımızda ödemeyi bugün yapıyoruz, hafta içi yapıyoruz, bugün git yarın gel misali şeklinde ertelediler. Ama büyük çapta bir firma olduğu için emin olmadan hareket etmek istemedik” ifadelerini kullandı.

TEMİNAT ÇEKLERİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Özlem Kunukçu, teminat olarak aldıkları iki çekin de karşılıksız çıktığını ifade ederek, sevkiyat yapan üçüncü tır şoförünün kendisini arayarak ödeme alamadığını söylemesi üzerine harekete geçtiğini ifade etti. Kunukçu, “Üçüncü giden tırın ödemesini yapmamışlar, tır şoförü beni aradı, lojistik firma da tır şoförüne ödemenizi yaptık diye dekontu göndermiş. Dekonttan yola çıktım, bu beni aydınlatmış oldu. Şirkete verilen finansın başındaki isim yanlış, öyle bir isim yok, sahada çalışan ve benimle 5 ay iletişime geçen kişilerin isimleri yanlış. Firmanın içindeki verilen isimlerin hepsi yanlış, telefon numaraları farklı kişilerin üzerine kayıtlı. Firmalardan almış olduğum ham madde karşılığında verdiğim teminat çeklerinin karşılıksız olduğunu öğrendim ve karşı firmanın Türkiye genelinde çok ciddi anlamda çek vurgunu yaptıkları ortaya çıktı. Bolu'ya ikametimde firmalar, 'Özlem hanım, bu firmanın çekleri yazılmaya başladı, bize verdiğiniz çekleri iade edeceğiz, lütfen çeklerinizi alın.' diye beni aradılar. Ben de şirketi aradım, bir sorun olduğunu ve direkt Gebze'ye geçeceğimi söyledim. Birkaç saat sonra tekrar aradım, telefonlarını kapatmışlar ve numaralarımızı engellemişler. Kocaeli fabrikasına gittik, fabrika diye bir şey kalmamış, boşaltılmış. Tabelalar sökülmüş, sadece bir bekçi var” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN HEPSİNİN YAKALANIP CEZA ALMASINI İSTİYORUM”

Olay üzerine geçtiğimiz günlerde Antalya'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Özlem Kunukçu, çek olaylarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etti. Karşılıksız çıkan çeklerle birlikte fatura olarak ödenecek kalan kısmı da eklendiğinde toplam 8 milyon kaybı bulunduğunu ifade eden Kunukçu, "Adliyeye gelerek savcılığa bütün olayların nasıl gerçekleştiğini anlattım. Tarım sektörü vade ve çek üzerine dönüyor, nakit dönmeyen bir sektör. Çek olaylarına kısıtlama gelmesi lazım, çek verecek herkesin bankada bloke parasının olması gerekiyor. 4 milyon TL sevkiyat yaptım ve verdiğim tüm çekleri iade aldığım için 4 milyon TL daha ödemek zorundayım. Şu an benim kaybım 8 milyon TL. Bir tane şahıs geliyor ve sizin ticaret hayatınızı siliyor süpürüyor. Bunların hepsinin yakalanıp ceza almasını istiyorum” dedi.

“HAFTALARCA ÇOCUĞUMUN YÜZÜNE BAKAMADIM”

Yaşadığı durumun ekonomik ve psikolojik olarak kendisini etkilediğini söyleyen Özlem Kunukçu, yaptığı sözleşmenin acı bir ticarete dönüştüğünü anlattı. Kunukçu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ödemelerimi yapmakta zorlandım, ciddi anlamda mağdur oldum, mahcubiyet yaşadım. Benim için hiç güzel bir ticaret olmadı, çok üzücü bir ticaret oldu.”