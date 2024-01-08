8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi televizyonda hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi televizyonda hangi diziler var?
8 Ocak Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 8 Ocak Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Ocak Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Ocak Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

8 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)

22:45 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)

00:30 Üç Kız Kardeş

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

01:30 Adım Farah

03:45 Kefaret

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