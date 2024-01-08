8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi televizyonda hangi diziler var?

İzleyiciler 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 8 Ocak Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 8 Ocak Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var? 8 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
8 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
22:45 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)
00:30 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
01:30 Adım Farah
03:45 Kefaret