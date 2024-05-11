Dürümcünün kullanıcılara yaptığı yorumlar sosyal medyayı salladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Dürümcünün kullanıcılara yaptığı yorumlar sosyal medyayı salladı!
Sosyal medya hesabı olan bir dürümcünün, kullanıcıların yorumlarına verdiği cevaplar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada hesabı olan bir dürümcünün, müşterilere verdiği espri dolu cevaplar, kullanıcıları gülmekten kırıp geçirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, dürümcünün müşterilere verdiği komik cevapları videoya çekti. Videolarına gelen yorumlara ise dürümcünün verdiği esprili yanıtlar izleyenleri adeta kahkahalara boğdu.

"Abi büyüdüğünde ne olacaksın?" sorusuna, "Daha yaşlı bir dürümcü" diyerek karşılık veren dürümcü, "Ustam, arkadan eşek sesleri geliyormuş, doğru mu?" sorusuna ise "Videolarda arkadan bağırma, o zaman yeğenim" cevabıyla herkesi güldürdü. Dürümcünün esprili tavrı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Bu mizahi yaklaşım, kullanıcıların ilgisini çekti ve birçok kişi tarafından paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı.

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