Hatay'ı toz bulutu vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Suriye üzerinden gelecek toz bulutu uyarısını günler önce yapmıştı. Toz bulutu bugün Hatay'ı da vurdu.

Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da bugün itibariyle toz bulutu etkili olmaya başladı. Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı. Antakya’nın yüksek noktalarından olan Habibi Neccar dağından toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.