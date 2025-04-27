8 ton mesir macunu 20 dakikada halka dağıtıldı

Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinin yanı sıra 44 ayrı noktadan saçımı gerçekleştirilen mesir macunları, 20 dakikada biterken, vatandaşlar şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazıları çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek mesir macunu topladı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu yıl 485'inci düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festivale, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Mücahit Arınç, Tamer Akkal, CHP Manisa milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, protokol üyeleri ve çok sayıda kişiler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde, kentte yetişen Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi de temsil edildi. Öte yandan, kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri, gösteriler sundu. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi önünde son bulan kortej boyunca protokol üyeleri, halkı selamladı.

Öğle namazına müteakip temsili Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye berat vermesinin ardından Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden alanda ellerini açarak bekleyenlere şifalı macunlar saçıldı. 44 ayrı noktadan yapılan saçım 20 dakika boyunca sürdü. Vatandaşlar, camiye yakın binalarda da saçımı gerçekleştirilen şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazıları çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek mesir macunu toplarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, "Muhteşem Süleyman" olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak, hazırlanan macunu yiyen Hafsa Sultan sağlığına kavuşur. Daha sonra Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Hafsa Sultan daha sonra kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk, her yıl 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanmaya başlar. Böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğar. 1539'dan bu yana on binlerce insan, Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışı, baharın gelişini, bereket ve bolluğun başlangıcını seyreder.

41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."