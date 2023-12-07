8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular

İstanbul'da ailesi, 8 yaşındaki çocuğu uyurken İETT otobüsünde unuttu. Çocuk, polisler tarafından ailesine teslim edilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular

Olay, İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi, İkitelli Caddesi'nde 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Aslan (8) ailesi ile birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi.

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AİLESİ UYUYAN ÇOCUĞU UNUTUP OTOBÜSTEN İNDİ

Bir süre sonra bir koltuğun boşalması ile küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı. Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi. Otobüsün hareket etmesinin ardından aile çocuklarını otobüste unuttuklarını fark etti. Otobüsün arkasında bağırarak otobüs şoförüne seslerini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ailenin bağırışlarını fark eden bir sürücü otobüsü takip ederek, otobüs şoförünü durdurup uyardı.

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POLİSLER ÇOCUĞU AİLESİNE TESLİM ETTİ

Yolcuların bir çocuğun koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak polis merkezine götürdü. Ailesi de polis merkezine giderek çocuklarını teslim aldı. Bu ilginç anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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