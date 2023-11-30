8 yaşındaki yeğenini lüks ciple ezerek öldüren halaya hapis cezası

İzmir’de lüks rezidansın otoparkında yeğenini cipiyle ezerek öldüren Zerrin Akça (42), bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
8 yaşındaki yeğenini lüks ciple ezerek öldüren halaya hapis cezası

1 Ağustos 2021'de, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'nde rezidansın otoparkında meydana gelen kazada, Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi.

YEĞENİNİ CİPLE EZDİ

Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında eziilip hayatını kaybetti. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

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2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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