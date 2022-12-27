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8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan haber geldi: Son gören arkadaşı açıkladı

Geçirdiği beyin kanaması sonrası 8 yıldır komada olan Kenen Işık’tan haber geldi. Usta oyuncunun arkadaşı Ozan Zeybek, “ Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:43
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8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan haber geldi

8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan haber geldi: Son gören arkadaşı açıkladı
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Usta sanatçı Kenan Işık hakkında arkadaşı Ozan Zeybek’ten bir haber geldi. Kenan Işık 2014 yılında spor yaptıktan sonra sauna yapmak istemiş ancak dengesini kaybederek başını çarpmıştı. 4 saat ameliyat olan Işık, hayati tehlikesini atlatmış fakat komaya girmişti. Tam 8 yıldır ailesinin yardım ve desteği ile yaşamını sürdürebilen sanatçı için yeni bir haber geldi.

“TIPKI HAFIZLARADA KALDIĞI GİBİ”

Usta sanatçının sağlık durumu hakkında arkadaşı Ozan Zeybek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Kenan Işık bıraktığınız gibi” diyen Zeybek, sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını şu ifadeler ile anlattı:

“Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi.”

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