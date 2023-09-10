80. Venedik Film Festivali sona erdi

İtalya’da düzenlenen 80. Venedik Film Festivali, düzenlenen ödül gecesiyle sona erdi.

KAYNAK: AA
80. Venedik Film Festivali sona erdi

Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda 30 Ağustos’ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos‘un "Poor Things" isimli filmi kazandı.

En iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "Io Capitano" filminin yönetmeni Matteo Garrone layık görüldü.

thumbs-b-c-333b360f8d01842c21aad9d55c6acf1e.jpg

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Memory" isimli filmde gösterdiği performansla Peter Sarsgaard layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "Priscilla" filmindeki rolüyle ABD'li aktris Cailee Spaeny aldı.

Festivalde, jüri büyük ödülü Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği "Evil Does Not Exist" filmine, jüri özel ödülü "Green Border" filminin yönetmeni Agnieszka Holland'a verildi.

En iyi senaryo ödülünü de "El Conde" filminin senaristleri Pablo Larrain ve Guillermo Calderon kazandı.

Bu yılki festivalde "Ufuklar (Orizzonti)" kategorisinde 2 Türk yönetmenin filmi de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi ile Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi, Venedik'te sinemaseverlerle buluştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Güncel
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti Güncel
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı Güncel
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması Siyaset
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı Magazin
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı
Yolcu teknesi battı 15 kişi hayatını kaybetti Dünya
Yolcu teknesi battı 15 kişi hayatını kaybetti