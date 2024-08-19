800 bin kişiye yeşil pasaport verilecek! 19 meslek grubu daha dahil edilecek

Gazeteci Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, son olarak TMMOB’a bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar ile malul ve muharip gaziler için de yasa teklifi hazırlandı. TBMM’de bu konudaki kanun teklifi sayısı 19’a yükseldi. CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, tüm hakim-savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ve sendika yöneticilerine de yeşil pasaport verilmesi isteniyor.

Şu an Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport bulunuyor. Teklifler kabul edilirse, eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak. Türkiye’de 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru, 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemi olan 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ve 16 bin hakim-savcı bulunuyor.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ise Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmıyor. TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi bekleyen ancak muhalefetten geldiği için kanunlaşma ihtimalinin zayıf olduğu düşünülen yasa teklifleri ile şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor:

YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ İSTENEN MESLEKLER

Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları Çarşı ve mahalle bekçileri 20 yıldır ticaret yapan iş insanları 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri Belde belediye başkanları 15 yıl kıdemli eczacılar TBMM ve büyükşehir belediye danışmanları İl ve ilçelerde görev yapmış eski belediye başkanları Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler 15 yıl kıdemli özel sektör doktorları Köy ve mahalle muhtarları Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar Malul ve muharip gaziler

YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEYEN ÜLKELER



Türkiye’den yeşil pasaport için vize isteyen 40 ülke bulunuyor. Bunlar arasında ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Meksika, Afganistan, Benin, Butan, Cape Verde, Doğu Timor, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Güney Sudan, Güney Kıbrıs, Kiribati, Komor, Kongo, Kuzey Kore, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mikronezya, Myanmar, Nauru, Nepal, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Solomon Adaları, Somali, Sudan, Uganda ve Yeni Zelanda yer alıyor.