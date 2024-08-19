800 bin kişiye yeşil pasaport verilecek! 19 meslek grubu daha dahil edilecek

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
800 bin kişiye yeşil pasaport verilecek! 19 meslek grubu daha dahil edilecek

Türkiye’den yapılan binlerce vize başvurusu reddediliyor ve yeşil pasaport talebi artıyor. Meclis’te görüşülmeyi bekleyen kanun teklifi sayısı 19’a yükseldi. Yurt dışına gitmek isteyen binlerce kişinin vize talepleri reddedilirken, büyükelçilikler ve vize şirketlerinden randevu almak bile zorlaştı. Bu nedenle birçok meslek grubu, Avrupa ülkelerinde vizeden muaf olan yeşil pasaportun peşine düştü.

Gazeteci Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, son olarak TMMOB’a bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar ile malul ve muharip gaziler için de yasa teklifi hazırlandı. TBMM’de bu konudaki kanun teklifi sayısı 19’a yükseldi. CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, tüm hakim-savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ve sendika yöneticilerine de yeşil pasaport verilmesi isteniyor.

Şu an Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport bulunuyor. Teklifler kabul edilirse, eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak. Türkiye’de 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru, 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemi olan 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ve 16 bin hakim-savcı bulunuyor.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ise Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmıyor. TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi bekleyen ancak muhalefetten geldiği için kanunlaşma ihtimalinin zayıf olduğu düşünülen yasa teklifleri ile şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor:

YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ İSTENEN MESLEKLER

  1. Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar
  2. Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları
  3. Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları
  4. Çarşı ve mahalle bekçileri
  5. 20 yıldır ticaret yapan iş insanları
  6. 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri
  7. 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri
  8. Belde belediye başkanları
  9. 15 yıl kıdemli eczacılar
  10. TBMM ve büyükşehir belediye danışmanları
  11. İl ve ilçelerde görev yapmış eski belediye başkanları
  12. Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri
  13. Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler
  14. 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler
  15. 15 yıl kıdemli özel sektör doktorları
  16. Köy ve mahalle muhtarları
  17. Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları
  18. TMMOB’ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar
  19. Malul ve muharip gaziler

YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEYEN ÜLKELER

Türkiye’den yeşil pasaport için vize isteyen 40 ülke bulunuyor. Bunlar arasında ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Meksika, Afganistan, Benin, Butan, Cape Verde, Doğu Timor, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Güney Sudan, Güney Kıbrıs, Kiribati, Komor, Kongo, Kuzey Kore, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mikronezya, Myanmar, Nauru, Nepal, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Solomon Adaları, Somali, Sudan, Uganda ve Yeni Zelanda yer alıyor.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı İstanbul’dan İzmir’e en ucuz otomobille gitti! Gözleri fal taşı gibi açıldı
Mesai saatleri kaça düşüyor! Otuz milyon çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme
Acun Ilıcalı canlı yayında Ali Koç’u eleştirdi
Emekli ve asgari ücretliye yapılacak zam ortaya çıktı! Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'daki toplantısı sızdı
Öne Çıkanlar
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son Haberler
İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı Gündem
İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı
Bir ağızdan deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bir ağızdan deyimi ne anlama geliyor?
Yok artık Zehra Güneş. Bu da ne böyle Spor
Yok artık Zehra Güneş. Bu da ne böyle
TikTok'ta yayın yapan yaşlı adam yaşını söyleyince şaşırttı: '36 yaşındayım' Yaşam
TikTok'ta yayın yapan yaşlı adam yaşını söyleyince şaşırttı: '36 yaşındayım'
Tuna Kaya uyardı. Son 12 gün kaldı uçuşa geçecek Ekonomi
Tuna Kaya uyardı. Son 12 gün kaldı uçuşa geçecek
Uşak’taki orman yangınıyla ilgili son gelişme Yerel Haberler
Uşak’taki orman yangınıyla ilgili son gelişme
Fatih Altaylı İstanbul’dan İzmir’e en ucuz otomobille gitti! Gözleri fal taşı gibi açıldı Ekonomi
Fatih Altaylı İstanbul’dan İzmir’e en ucuz otomobille gitti! Gözleri fal taşı gibi açıldı