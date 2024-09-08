81 ilde denetim. Yüzlerce çakarlı araca ceza yağdı

Bakan Yerlikaya ülke genelinde 29 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen trafik denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. 1 hafta içerisinde 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiği uygulamada 432 bin 299 araç/sürücüye işlem yapıldı.

İzinsiz çakar kullanan 220 sürücü, hız ihlalinde bulunan 117 bin 687 sürücü, muayenesiz 24 bin 259 sürücü, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 475 sürücü, 15 bin 475 ehliyetsiz araç kullanan ve son olarak sigortasız araç kullanan 9 bin 498 sürücüye işlem yapıldığı açıklandı.

Yerlikaya denetimler hakkında yaptığı açıklamanın devamında 2024 yılının ilk 8 ayında meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36’sının hız ihlali yapılan araçlar nedeni ile meydana geldiğini ifade etti.