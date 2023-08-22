81 ilde gıda denetimleri bugün başladı: Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde 3 hafta boyunca sürecek gıda denetimlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

KAYNAK: DHA
81 ilde gıda denetimleri bugün başladı: Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin 81 ilde 3 hafta sürecek gıda denetimlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Yumaklı, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

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