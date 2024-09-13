81 ilde ruhsatsız silah operasyonu. Binlerce kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ülke genelinde düzenlenen Mercek-25 operasyonunda 2 bin 459 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını aktardı.
Bununla beraber yapılan operasyonlar sonucunda bin 596 ruhsatsız tabanca, 442 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 45 uzun namlulu tüfek 655 ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 738 silah ele geçirildi.
Yerlikaya operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları, jandarma ekiplerini ve emniyet güçlerini tebrik etti.
8️⃣1️⃣ ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-25” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 13, 2024
Operasyonlar sonucu:
????1️⃣.5️⃣9️⃣6️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
????4️⃣4️⃣2️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
????4️⃣5️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
????6️⃣5️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere… pic.twitter.com/f0VUX7Dgwe