81’inde 8. kez YKS’ye giren filozof hurdacı! En yaşlı aday: Şehirde 'Bilge Dede' olarak anılıyor

Emekliliğinden sonra hurdacılıkla geçimini sağlayan Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinde tarih bölümlerini bitirdi. Yıllar içinde 4 üniversitede kazandığı bölümlere ise farklı nedenlerle devam edemedi.

Şehirde “Filozof hurdacı” ve “bilge dede” olarak bilinen Kılıç, 42 yılda 8. kez üniversite sınavlarına katılıyor. 21 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) da girecek.

Kılıç, sağlığı elverdiği sürece sınavlara girerek gençlere eğitimin her yaşta yapılabileceğini gösterip onları teşvik etmeyi hedefliyor.

"BU GİRECEĞİM 8. ÜNİVERSİTE SINAVI OLACAK"

Kılıç, eğitimin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Okumanın yaşının olmadığını belirten Kılıç, asıl gayesinin "tavşan atlet" olarak öğrencilere örnek olmak olduğunu ifade etti.

Kılıç, bu yıl sınava girecek en yaşlı aday olduğunu öğrendiğini belirtti.

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Kılıç, "ÖSYM Başkanının söylediği gibi sınava 81 yaşında girecek öğrenci benim. Öğrendiğim kadarıyla 15 yaşında liseyi bitirip sınava girecek bir genç varmış onu da tebrik ediyorum." dedi.

YKS'den alacağı puanla tercih yapmayacağını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Sınavlara girme amacım bir taraftan bilgilerini ölçüyorum, kontrol ediyorum. Esas gayem hem bilgilerimi güncel tutmak hem de gençlere örnek olmaktır.

Boş zamanlarımda 1880'li yılların gazetelerinden Osmanlıca çeviri yapıyorum. Aynı zamanda bir kitap hazırlıyorum. İlk kitabım 19. asrın sonları ve 20. asrın ilk çeyreğinde Edirne'de günlük haberlerden derlemeleri konu alacak. Yakında basılacak kitabım."

"TORUNUMLA ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMİŞTİM"

Kılıç, kendini sağlıklı hissettiği sürece üniversite sınavına gireceğini dile getirdi.

Her insanın üniversite eğitimi alması gerektiğini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Geçen yıl da torunumla üniversite sınavına girmiştim. İnsanlar beni üniversite sınavına girerken gördüklerinde önceleri şaşırdılar. 'Bu yaştan sonra kazanamazsın' dediler. Ama 66 yıl önce Edirne Lisesi'nde öğrendiğim bilgileri bugüne kadar muhafaza ettim. Yoksa 60 yıl sonra eşit ağırlıktan arkeoloji bölümünü kazanmam mümkün değildi."