82 yaşında katil oldu

Kaynak: İHA
82 yaşında katil oldu

Sivas'ta psikolojik sorunları olan 82 yaşındaki emekli bir öğretmen, kendisi gibi kedi besleyen Yasin Yıldırım'ı tabancayla yaraladı. Genç adam hastanede öldü, babasının ise tedavisi sürüyor.

Ece Mahallesi'nde psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen 82 yaşındaki emekli öğretmen V.O., kendisi gibi kedi besleyen komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y.'yi tabancayla yaraladı.

Yıldırım, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y. ise ayağından yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba N.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olay yerinden kaçan V.O. kısa bir süre sonra polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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