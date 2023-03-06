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  • 82 yaşındaki vatandaş rahatsızlanınca kardan kapanan yolda 3 kilometre kızakla taşınarak 112 ekiplerine ulaştırıldı

82 yaşındaki vatandaş rahatsızlanınca kardan kapanan yolda 3 kilometre kızakla taşınarak 112 ekiplerine ulaştırıldı

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü’nde yaşayan 82 yaşındaki Muzaffer Uzun rahatsızlanınca, kar nedeniyle kapanan yolda üç kilometre boyunca kızakla taşınarak 112 ekiplerine ulaştırıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:37
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82 yaşındaki vatandaş rahatsızlanınca kardan kapanan yolda 3 kilometre kızakla taşınarak 112 ekiplerine ulaştırıldı

82 yaşındaki vatandaş rahatsızlanınca kardan kapanan yolda 3 kilometre kızakla taşınarak 112 ekiplerine ulaştırıldı
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Artvin’in Şavşat ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki 2000 metre rakımda bulunan Maden Köyü’nün Gamaşet Mahallesi’nde kar kalınlığı bir buçuk metreye ulaştı ve yollar kapandı. Gamaşet Mahallesi’nde yaşayan 82 yaşında Muzaffer Uzun’un hastalanması üzerine köylüler, Uzun’u kızakla yaklaşık üç kilometre taşıyarak köyün girişine getirdi ve 112 ekiplerine teslim edildi. Hastayı taşıyanlardan Üzeyir Temur, "Bize hasta konusunda bilgi verildikten sonra köyden Gamaşet Mahallesi’ne bir buçuk metre kar kalınlığı ve yoğun kar yağışı altında 3 kilometre yürüyerek hastayı kızakla köyün girişine ulaştırdık" dedi.

"ŞAVŞAT'TA DA BEYİN CERRAHI BULUNMALI"

Maden köylü Üzeyir Temur şunları söyledi:

"4 Mart tarihinde gece saat 00.30 sularında tansiyon hastası Muzaffer Uzun hastalanınca bize telefonla ulaştılar. Bu Gamaşet Mahallesi 2000 rakımında ve köyden de 3 kilometre uzaklıktadır. Bize haber verildikten sonra biz de insanlık görevi olarak, araçların mahalleye çıkamaması nedeniyle 3 kilometre uzaklıkta bulanan ve bir buçuk metre kar kalınlığıyla birlikte yoğun kar yağışının altında, karda yürümeyi kolaylaştıran hediklerle hastanın bulunduğu Gamaşet Mahallesi’ne ulaştık. Hastanın genel durumuna baktık ve 112 acil ekibine haber vererek hastayı hazırlayıp, eskiden odun taşımak için kullandığımız kızakla köyün girişine getirdik ve orada 112 ekibi ilk müdahalesini yaptı. Hastanın durumu baz alınarak Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürülmesi gerekirken Artvin Devlet Hastanesi’ne nakli sağlanmıştır. Çünkü Şavşat Devlet Hastanemizde beyin cerrahı ve tomografi ve MR cihazı bulunmamaktadır. Biz de Şavşat halkı olarak hastanemizde tomografinin ve beyin cerrahının bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz.”

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