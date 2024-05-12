827 yıllık camiye restorasyon hazırlığı

Sivas'ın tarihî dokusuna önemli bir miras olan Ulu Cami'nin minaresi, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197 yılında yapılmış ve Anadolu'daki ilk camilerden biri olarak biliniyor. Ancak, dikkat çekici olan minaresi, 117 santimetrelik bir eğimle kendine özgü bir yapıya sahip.

Kentteki sembol eserlerden biri olan 827 yıllık caminin minaresi için Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, minare başta olmak üzere cami için geniş kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlandı ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunuldu. Projenin onaylanmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Restorasyon projesi kapsamında, minarenin iç kısmından zeminine kadar sondaj yöntemiyle inilmesi ve 8 çelik bağlantı ile desteklenmesi planlanıyor. Minaredeki bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, caminin ana binasında da çeşitli restorasyon ve konservasyon işlemleri gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, caminin çürüyen bölümleri onarılacak, fazla yükler temizlenecek ve yapının iç kısmına uygun olmayan parçalar restore edilecek. Ayrıca, caminin avlu ve tuvaletler bölümünde de bazı düzenlemeler yapılacak.

Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olup, Anadolu'daki mimarlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği bir dönemde inşa edilmiş olup, cami iç mekan fikrinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, bazı uzmanlar tarafından Danişmentli dönemi eseri olarak da kabul edilmektedir.