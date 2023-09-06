83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı

İngiltere’de yaşayan 83 yaşındaki kadın, 2020 yılında kendisinden 47 yaş küçük Muhammed Ibrahim'le evlendikten 3 yıl sonra ise kocasının para avcısı olduğunu söyleyerek boşanma davası açtığını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı

İngiltere’de yaşayan 83 yaşındaki Iris Jones internet aracılığıyla tanıştığı 37 yaşındaki kocası Muhammed İbrahim’den boşanmaya karar verdiğini belirterek sosyal medyadan isyan etti.

Kendisinden 47 yaş küçük eşiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bir anda popüler olmaya başaran 83 yaşındaki Iris Jones, katıldığı televizyon programında ve sosyal medya hesabında sık sık Muhammed ile aralarında tutkulu bir aşk olduğunu ve cinsel hayatlarının harika olduğunu savunuyordu.

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"SADECE BENİM PARAMI KULLANIYORDUK"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında ilişkilerinin arkasındaki gerçeği açıklamak istediğini söyleyen Jones, "2019 yılında Kahire’ye gittim ve onunla tanıştım. Bana kredi kartı borcu olduğunu söyleyince onun borçlarını ödedim. Çocuklarım ona para vermememi söyledi ama bir sonraki ziyaretimde 15 bin sterlin (yaklaşık 505 bin 468 TL) verdim. Sürekli olarak benim kartımdan lüks harcamalar yapıyorduk. Üçüncü seyahatimde onunla evlendim ve insanlara masrafları paylaştığımızı söylerdim ama sadece benim paramı kullanıyorduk" dedi.

Jones, yaptığı son paylaşımında 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtığını söyledi.

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