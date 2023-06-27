8,5 milyonluk arabaya binip lüks villada oturan narkotik polisi avukat dövdü

“Nereden geliyor bu değirmenin suyu” sözü yine gerçek oldu. Ailesiyle Manisa'dan İstanbul'a giden avukat Fatih Uzun’u değeri 8.5 milyon lira olan Maserati marka araçtan inerek trafikte taciz ederek bacağını iki yerinden kıran kişi polis çıktı. CİMER’e verilen dilekçede, polis memuru olarak görev yapan H.T.Ü’nün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8.5 milyon değerinde aracının bulunduğu, lüks bir villada ikamet ettiği belirtildi.

8,5 milyonluk arabaya binip lüks villada oturan narkotik polisi avukat dövdü

Geçtiğimiz aylarda trafikte yaşanan ve darpla sonuçlanan bir tartışma çok ilginç bir olayı ortaya çıkardı. 22 Nisan tarihinde ailesi ile birlikte Manisa'dan İstanbul'a otomobili ile dönen Avukat Fatih Uzun, iki aracın trafikte yaşadığı sürtüşmeden kaçmak isterken o otomobillerden biri peşine takıldı.

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'İŞÇİYİM' DİYE İFADE VERDİ AMA

Bir süre Maserati marka araçla avukatı trafikte taciz eden zanlı daha sonra otomobilini önüne kırıp durdurduktan sonra Avukat Fatih Uzun'u darp etti. Bacağı iki yerinden kırılan talihsiz avukat geçirdiği ciddi ameliyattan sonra şikayette bulundu. İfadesi alınan sürücü beyanında işçi olduğunu söyledi ancak gerçek çok farklı çıktı.

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8.5 milyon lira değerinde Maserati marka aracı kullanan saldırgan Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.T.Ü. olduğu, aracın da eşinin üzerine olduğu ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan Ü., ifadesinin ardından serbest kaldı.

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MEĞER DOSYASI KABARIKMIŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ü. hakkında "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da (CİMER) dilekçe verildi. Dilekçede, polis memuru olarak görev yapan H.T.Ü’nün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8.5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca lüks bir villada ikamet ettiği belirtildi.

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Dilekçede, 2017'den beri Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılması istendi. H.T.Ü’nün, mesleğini "işçi" olarak beyan ettiği hatırlatılarak, hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. H.T.Ü’nün mal varlığının araştırılması ve memurluktan çıkartılması istendi.

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"TEDAVİM 20 HAFTA SÜRECEK"

Avukat Fatih Uzun, olay nedeniyle ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve 10 gün hastanede kaldığını belirterek tedavisinin 20 hafta süreceğini söyledi. Uzun, olay sırasında araçta olan 5 ve 9 yaşında kızlarının, babalarının sakat kalmasından korktuğunu ifade etti.

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“ÇOCUKLARIM SAKAT KALACAĞIMDAN KORKUYOR”

Yaşadığı dehşeti anlatan Avukat Fatih Uzun, “Maserati markalı aracı kullanan şoför bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve omuzlarıma basarak ayağımın içine tekme atarak ayağımı iki ayrı yerden kırdı.

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Yerde yığılıp kaldım ve bağırmamla eşim araçtan indi ve eşimin yardımıyla aracıma binebildim daha sonra emniyete durumu ilettim. Olay nedeniyle 10 gün hastanede kaldığını, ciddi bir ameliyat geçirdim. Tedavim 20 hafta sürecek. Yaşanan bu olayda araç içerisinde 5 ve 9 yaşında kızlarım vardı. Çocuklarım benim sakat kalacağımdan korkuyorlar” dedi.

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SERBEST BIRAKILDI, HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi.

(Kaynak: İHA)

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