87 yıllık Adana Havalimanı taşınıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
87 yıllık Adana Havalimanı taşınıyor

Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Adana Havalimanı, 87 yıllık köklü geçmişinin ardından yolcu uçuşlarına veda ediyor.

1937'den bu yana hizmet veren ve Türkiye'nin en eski havalimanlarından biri olarak bilinen bu önemli merkez, 10 Ağustos'ta gece yarısından itibaren operasyonlarını durdurdu. Bu kapanışla birlikte, TGS Yer Hizmetleri'ne ait araç filosu, yeni ve modern Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınma sürecine girdi. Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan bu taşınma işlemi, gece saatlerinde başlayarak 12 saat sürecek bir operasyonu işaret ediyor.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde konumlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılması, bölge için büyük bir gelişme olarak görülüyor. Yerel esnaf Mehmet Güneş'in ifadesine göre, bu yeni havalimanı, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunacak bir "önemli proje" olarak nitelendiriliyor.

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