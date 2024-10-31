87 yıllık firar sona erdi

Kaynak: İHA
87 yıllık firar sona erdi

23 farklı suçtan 87 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen şahıs Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde gerçekleştirilen denetimde şüphe çeken bir araç durduruldu. Araçtakilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler şahıslardan birisinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler yaptıkları detaylı sorgulamada şahsın sahte kimlik kullandığını ve gerçek isminin R.A., olduğunu belirledi. Şahsın ayrıca adam öldürme, yağma, hırsızlık, mala zara verme, çocuğun cinsel istismarı suçlarından 87 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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