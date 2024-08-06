9 ayda 400 milyon euroya mal oldu

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamaların Ekim ayından sonra tamamen kaldırılmasını talep etti.

Akova, yalnızca dökme yağ ihracatında değil, ambalajlı yağ ihracatında da zorluklar yaşandığını belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) Türk zeytinyağına uyguladığı kilo başına 1.28 euro verginin haksız rekabete yol açtığını ifade etti.

Akova, dökme yağ yasağının kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Yasak, anlaşması yapılmış satışları bile olumsuz etkiledi. Türkiye’nin itibarı da bu noktada önemli. Tepkilerimiz sonucu Ekim ayına kadar 50 bin ton kota uygulanması getirildi, ancak yasağın tamamen kalkmasını istiyoruz" dedi.

Yeni sezonda 400 bin ton zeytinyağı üretileceğini öngördüklerini belirten Akova, Türkiye’deki zeytinyağı tüketiminin 170-200 bin ton civarında olduğunu, kalan miktarın ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Akova, "Bu ülkenin paraya ihtiyacı var. İhracatın önündeki engeller kaldırılmalı, dökme yağda ihracat yasağı ülkemize 400 milyon euro kaybettirdi" şeklinde konuştu.

Akova, Avrupa’da zeytinyağı fiyatlarının düştüğüne dikkat çekerek, "Zeytinyağının tonu 14 eurodan yaklaşık 7 euro seviyelerine indi. Bu düşüşün devam edeceğini ve 5 euro seviyelerine kadar gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi. Ayrıca, Amerika’nın zeytin ve zeytinyağı sektörüne ciddi yatırımlar yaptığını, bu nedenle Türkiye’nin zeytin ağaçlarının kıymetini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Destek primlerinin artırılmasını talep eden Akova, zeytin üreticisinin fakirleştiğini ve devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Akova, "Devletimiz işletmeleri yenilemek ve üreticilerimize işletme kredisi temin etmek için destek olmalı. Destek primleri de artırılmalı; bugün 13 TL civarında olması gereken destek primi, şu anda sadece 0.80 TL" dedi.

Akova, sektördeki en büyük sorunlardan birinin sahte zeytinyağı olduğunu belirterek, bu sahte ürünlerin tüketicilerde güvensizlik yarattığını ifade etti. Sahte ürünlerin piyasadan temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Akova, "Devletimiz bu konuda bir düzenleme yapmalı, sahte yağ satışlarına yönelik cezalar artırılmalı" dedi.