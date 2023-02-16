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Merkez Bankası'nın rezervlerinde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerlerinde geçen hafta sert düşüş yaşandı. TCMB toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3,99 milyar dolar azalarak 125,64 milyar dolara geriledi. Böylece rezervlerde 2022'den bu yana en sert gerileme yaşanmış oldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:33
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9 ayın ardından Merkez Bankası'nın rezervlerinde sert düşüş

Merkez Bankası'nın rezervlerinde sert düşüş
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Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde sert düşüş izlendi.

TCMB'nin brüt rezervleri 10 Şubat haftasında 3,99 milyar dolar azalışla 125,64 milyar dolara geriledi. Böylelikle Mayıs 2022'den bu yana rezervlerde en hızlı düşüş görüldü.

10 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.

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