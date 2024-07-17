9 aylık hamile kadın plajda kocasını sevgilisi ile yakaladı! Görüntüleri ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
9 aylık hamile kadın plajda kocasını sevgilisi ile yakaladı! Görüntüleri ifşa etti

15 yıllık kocasının sadakatsizliğini sosyal medyada yayınladığı bir video ile ifşa eden 9 aylık hamile bir kadının görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

“Kellysophiaava” kullanıcı adını kullanan kadın, TikTok’ta paylaştığı video ile kocasının sadakatsizliğini ortaya çıkardı. Video kısa sürede viral oldu ve İngiliz Dailymail gazetesi kadının hikayesini okuyucularıyla paylaştı.

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PUSU KURUP BEKLEDİ

Kocasının aracında başka bir kadına ait eşyalar bulan Kelly, eşini Ocean County, Seaside Park’taki plaja kadar takip etti. 15 yıllık evli olan ve 1 yaşında bir çocuğu daha bulunan kadın, plajda pusu kurup bekledikten sonra kocasını ve sevgilisini gördü. Telefonunun kamerasını açarak yaşananları kaydetti.

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BİR SÜRE SAKİN DİNLEDİLER

Kelly, 13 Nisan 2023’te yaşanan olayın görüntülerini daha önce paylaşmış ve hesaplaşmanın ayrıntılarını ikinci bir videoda göstereceğini söylemişti.

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“Hepinizin beklediği ikinci bölüm karşınızda” başlıklı TikTok videosunda, Kelly’nin eşi ve sevgilisi plaj havlularının üzerinde uzanmış güneşlenirken görülüyor.

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Öfkeyle yanlarına yaklaşan Kelly bağırmaya başlarken, çift bir süre sakin bir şekilde onu dinledi.

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"BEN 9 AYLIK HAMİLE KARISIYIM, SEN KİMSİN?"

“Ben 9 Aylık Hamile Karısıyım, Sen Kimsin?” Kalbi kırık kadın eşine “Bu kim?” diye soruyor, ardından kadına dönerek “Ben onun 9 aylık hamile karısıyım, sen kimsin?” diye bağırıyor.

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Çiftin cevap vermemesi Kelly’yi daha da öfkelendiriyor. “Dokuz aylık hamileyim. İki hafta içinde doğum yapacağım. Bebeğim tam burada” diyor. Eşi ise “Biz boşandık” diyerek yerinden kalkıyor.

Kelly, “Boşanmadık. Ne boşanmasından bahsediyorsun, daha bugün evimdeydin” diye bağırıyor.

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Video bitmeden önce adamın köpeğini alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Kullanıcılar, Kelly’nin ifşa videosunun ikinci bölümüne tepki gösterdi. Kadını teselli ederken, tepkisiz kalan çifti eleştiren bazı yorumlar geldi.

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İşte o yorumlardan bazıları:

"Ayağa kalkmaya bile zahmet etmiyorlar. Bu adam sadece zaman kaybı."

"İnan bana, sen çok daha iyi bir adamı hak ediyorsun."

"Sesindeki acı beni çok üzdü, sana tüm kalbimle sarılıyorum."

9-aylik-hamile-kadin-plajda-kocasini-sevgilisi-ile-yakaladi-goruntuleri-ifsa-etti-yenicag-5.jpg

9-aylik-hamile-kadin-plajda-kocasini-sevgilisi-ile-yakaladi-goruntuleri-ifsa-etti-yenicag-7.jpg

9-aylik-hamile-kadin-plajda-kocasini-sevgilisi-ile-yakaladi-goruntuleri-ifsa-etti-yenicag-11.jpg

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