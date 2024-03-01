9 bin sağlık personeli alınacak. Karar kesinleşti

Kaynak: Ekonomim
9 bin sağlık personeli alınacak. Karar kesinleşti
Sağlık alanında birtakım düzenlemelere imza atacak olan yasa, Remi Gazete’de yayınlandı. Kararda, 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacağı belirtildi.

Sağlık alanında düzenlemeler öngören yasa, Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu yasayla birlikte, sağlık alanında eleman teminin sıkıntılı olduğu yerlerde sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine arttırıldı. Böylece 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılmasının önü açıldı.

Ebelerin görev tanımında da değişik yapıldı. Bu kapsamda, ebeler doğumlarda aktif olarak görev alabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

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Yeni mezun diş hekimleri ise bağımsız muayenehanelerde aktif olarak görev alabilecek. Aynı zamanda yasa, yerli ilaç sektörünün desteklenmesi amacıyla ilaç ruhsatlandırma sürecini de kolaylaştıracak. İki aylık bekleme süresi kaldırılacak, ruhsatname harçları yeni kriterlere göre belirlenecek.

gettyimages-949812160.jpgBAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının sonrasında sosyal medya hesabından, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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