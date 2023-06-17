9. Cumhurbakanı Süleyman Demirel anıldı

"Bu fötr şapkayla 6 kere gittim 7 kere geldim". İşte bu sözü söyleyen Süleyman Demirel 8'nci gidişinden bu yana tam 8 yıl geçti. 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı.

9. Cumhurbakanı Süleyman Demirel anıldı

Altı kez gidip yedi kez başbakanlığa gelen fötr şapkalı eski Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel ölümünden bu yana tam 8 yıl geçti. Türk Siyasi Tarihi'nin en renkli simalarından 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğduğu İslamköy'de Çalca tepesindeki kabri başında anıldı.

17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için anma töreni düzenlendi. Vefatının 8. yılında İslamköy Çalca Tepede bulunan kabri başındaki törende Kuran-ı Kerim okundu. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Kıratlı kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

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9.CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL

1924’te Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi. Şubat 1949’da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde göreve başladı.

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Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak üzere ABD'ye gönderildi.

1954 yılında Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi Başkanlığı’na, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1960–1962 yıllarında serbest müşavir ve mühendis olarak çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.

Siyasî yaşamına, 1962 yılında, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım 1964’te bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından, kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965 aylarında görev yapan koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev aldı.

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10 Ekim 1965 genel seçimlerinde Isparta Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi ve seçimlerde Adalet Partisi’nin tek başına iktidar olması üzerine Türkiye’nin 12. Başbakanı olarak hükûmeti kurdu. Süleyman Demirel 4 yıl süren bu hükûmetten sonra 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında 5 kez daha hükümet kurdu.

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12 Eylül 1980’de gerçekleşen askerî müdahale üzerine görevden uzaklaştırıldı ve yedi yıl yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987’de yapılan halk oylaması ile siyasî yasaklar kaldırılınca Süleyman Demirel 24 Eylül 1987’de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı’na seçildi. 29 Kasım 1987’de yapılan genel seçimlerde Isparta milletvekili olarak yeniden TBMM’ye girdi. 20 Ekim 1991’de yapılan genel seçimler sonrasında Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin oluşturduğu 49. Hükûmet’te başbakan olarak görev aldı.

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16 Mayıs 1993’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Demirel, 16 Mayıs 2000 günü görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

1948 yılında Nazmiye Hanımla evlendi.Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 günü 91 yaşında vefat etti.

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