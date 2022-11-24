﻿9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı

Polis, gece yarısı Manching, Bavyera'daki müzeden yüzlerce madeni paranın 9 dakikalık bir soygunla çalındığını söyledi.

BBC’nin haberine göre; hırsızların müzenin alarm sistemini sabote etmiş olabileceğini tahmin ediliyor.

Polis, hırsızlığın önceki soygunlarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Yetkililer madeni para soygununun arkasında organize suç olduğundan şüpheleniyor.

2017 yılında, Berlin'deki bir müzeden 100 kilo ağırlığında ağır bir altın para çalındı.

İki yıl sonra, hırsızlar Dresden'deki Green Vault müzesinde CCTV'ye yakalanan bir elmas soygununda, 21 parça mücevher ve diğer değerli eşyaları çaldı.