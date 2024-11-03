9 gollü maçta Frankfurt, Bochum'u tarumar etti

Frankfurt, Bundesliga'da Bochum'u 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3. sıraya yükseldi. Maç, genç yıldızların performansıyla dikkat çekti. Hugo Ekitiké, iki gol atarken, Omar Marmoush hem gol attı hem de iki asist yaptı. Diğer goller ise Ansgar Knauff, Nathaniel Brown ve Can Uzun'dan geldi. Bochum'un gollerini Dani de Wit ve Philipp Hofmann kaydetti.

Bochum'un Savunma Sorunları

Bochum, ilk bölümde iyi mücadele etmesine rağmen, savunma zaaflarıyla sıkıntı yaşadı. İlk yarıda 5 şutun 4'ü kaleye girdi. Bochum'un teknik direktörü Markus Feldhoff, yaşanan mağlubiyet için taraftarlardan özür diledi ve takımın performansının çok altında olduğunu vurguladı. Feldhoff, "Bugün sunduğumuz için her Bochum taraftarından özür diliyorum," dedi.

Frankfurt'un Harika Performansı

Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, oyuncularının mükemmel bir oyun sergilediğini belirtti. "Herkes görevini yerine getirdi. Bu performans, gelecekte oyuncu seçimini zorlaştıracak," diye ekledi. Marmoush'un performansını da öven Toppmöller, onun takım için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Maçın Önemli Anları

Maçın başında Bochum disiplinli bir oyun sergiledi, fakat hızlı bir şekilde Frankfurt'un etkili oyununa karşı koyamadılar. Marmoush'un mükemmel pasıyla Ekitiké ilk golü attı. Ardından Marmoush'un serbest vuruşu, Bochum'un savunma hatalarından faydalanarak 2-0 yaptı. Bochum'un savunma oyuncusu Wittek, topu kaptırarak Frankfurt'a üçüncü golü kazandırdı. Dördüncü gol ise Bochum’un eksik olduğu bir anda geldi.

Bochum'un de Wit, ilk yarıda umut verici bir gol atarak farkı 3-1'e indirdi, ancak ikinci yarıdan sonra Frankfurt'un üstünlüğü devam etti. Hofmann, etkili bir kafa golüyle skoru 5-2'ye getirdi. Frankfurt, son dakikalarda Ekitiké'nin golüyle maçı 7-2'ye taşıdı.

Gelecek Maçlar

Bu sonuçla Frankfurt, Bundesliga'daki sıralamada önemli bir adım attı. Bochum ise savunma sorunlarını çözmek için acil önlemler almak zorunda. İki takımın da önümüzdeki haftalarda zorlu maçları bulunuyor. Frankfurt, yakaladığı formu devam ettirmek isteyecekken, Bochum'un toparlanması gerekecek.