9 kez Dünyanın En İyi Festivali ödülünü aldı. 25.’si için geri sayım başladı

Kaynak: Haber Merkezi
9 kez Dünyanın En İyi Festivali ödülünü aldı. 25.’si için geri sayım başladı

9 kez üst üste Dünyanın En İyi Festivali seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başkan Hasan Akgün'ün önderliğinde 75 ülkeden 1200 kültür ve sanat elçisinin katılımıyla 25. kez düzenleniyor.

Bu yıl 25. kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 75 ülkeden 1200 kültür ve sanat elçisini Büyükçekmece’de buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle 24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, katılımcılara unutulmaz günler yaşatacak.

Festival Programı ve Etkinlikler

Festival, bu yıl da birbirinden dikkat çekici uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak:

  • Uluslararası Heykel Sempozyumu
  • Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması
  • Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması
  • Uluslararası El Sanatları Sergisi
  • Uluslararası Nakış Çalıştayı
  • Uluslararası Kukla Atölyesi
  • Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi
  • Halk konserleri, su gösterileri ve sergiler

AÇILIŞ TÖRENİ

Festivalin resmi açılış töreni, 29 Temmuz Pazartesi günü, Mimar Sinan’ın eserleriyle anlam kazanan tarihi Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. Törenin ardından, tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde 75 ülkenin bayrakları ile yapılacak Bayrak Seremonisi ve Büyükçekmece Gölü üzerinde gerçekleştirilecek dans, su, ışık ve flyboard gösterileri ile etkinlikler devam edecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek resmi açılışta, bu yıl 25. yılını kutlayan Anadolu Ateşi ve Altınköprü Halk Dansları Topluluğu ortak projesi olan “Adımlarla Çalışmak” gösterisi sahnelenecek.

FESTİVAL İSTANBUL’A YAYILIYOR

Bu yıl festivale katılan ülkelerin dans grupları, el sanatları atölyeleri, İBB THM Topluluğu, İBB TSM Topluluğu, İBB Bandosu ve İBB Mehteranının katılımıyla İstanbul’un farklı ilçelerindeki meydanlar ve kültürel mekanlarda gösteriler düzenleyecek. Kültür, sanat ve dans gösterileriyle bir kez daha “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne aday olan festival, 3 Ağustos Cumartesi gecesi muhteşem bir kapanış gösterisiyle son bulacak.

Basın Lansmanı

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin basın lansmanı 18 Temmuz Perşembe günü Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirilecek.

Festivalin Başarıları

2000 yılında başlayan ve 2003 yılında Birleşmiş Milletler UNESCO’ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliğine üye olan festival, Türkiye’de CIOFF’a ilk üye olan A Kategorisindeki tek festival olma özelliğine sahip. Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 9 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görüldü.

Notlar

  • Festival 24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleşecek.
  • Resmi açılış töreni 29 Temmuz Pazartesi günü Kültürpark’ta yapılacak.
  • Basın lansmanı 18 Temmuz Perşembe günü Artİstanbul Feshane’de düzenlenecek.

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