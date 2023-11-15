9 maç üst üste kaybeden Alman ekibinde fatura hocaya kesildi

Union Berlin, Bundesliga'da kötü bir sezon geçiriyor.

Geçen sezonun dördüncüsü olan Berlin ekibi, bu sezon 11 maçta aldığı 2 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6 puanla son sırada bulunuyor.

Bu kötü gidişat sonrası fatura teknik direktöre kesildi.

Teknik direktör Urs Fischer'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE SONUNCU

Union Berlin, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda da 1 puanla sonra sırada yer alıyor.

Fischer, 5 yıldır görev yaptığı Alman ekibiyle 224 maça çıktı ve 1.53 puan ortalaması yakaladı.