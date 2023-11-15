9 maç üst üste kaybeden Alman ekibinde fatura hocaya kesildi

Almanya Bundesliga'da çıktığı 9 maçı da üst üste kaybeden Union Berlin'de, teknik direktör Urs Fischer ile yollar ayrıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
9 maç üst üste kaybeden Alman ekibinde fatura hocaya kesildi

Union Berlin, Bundesliga'da kötü bir sezon geçiriyor.
Geçen sezonun dördüncüsü olan Berlin ekibi, bu sezon 11 maçta aldığı 2 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6 puanla son sırada bulunuyor.
Bu kötü gidişat sonrası fatura teknik direktöre kesildi.
Teknik direktör Urs Fischer'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE SONUNCU
Union Berlin, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda da 1 puanla sonra sırada yer alıyor.
Fischer, 5 yıldır görev yaptığı Alman ekibiyle 224 maça çıktı ve 1.53 puan ortalaması yakaladı.

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