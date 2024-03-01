9 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Kaynak: İHA
9 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Bakan Yumaklı: “Yaklaşık 9 milyar liralık destek ödemesi vatandaşın hesaplarına aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere yönelik 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını belirtti. Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

Bu destek ödemelerinin çiftçilere önemli bir maddi katkı sağlayacağı ve tarım sektörünün desteklenmesine yönelik önemli adımlar olduğu belirtiliyor.

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