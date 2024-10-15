9 milyon kişi devlet hastanesine gidemeyecek! Hepsi listelendi

Türkiye’de herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanların, devletin sağlık hizmetinden faydalanabilmeleri için ‘Yeşil kart’ yerine sisteme alınan GSS uygulaması çerçevesinde borcu olanlar için yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak.

Bu hizmetten ise Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında yer alıyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaş devamı için 2024 yılında aylık 600 lira tutarında prim ödemeleri gerekiyor.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması kapsamında borcu olanlar, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden hiçbir şekilde yararlanmayacak.

2012'DEN İTİBAREN ZORUNLU UYGULANIYORDU

Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları, 1 Ocak 2012’den itibaren zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştı. Yeşil kart uygulamasının yerine getirilen bu sistemle birlikte, Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS çatısı altında bulunuyor.

GSS kapsamındaki vatandaşlar, hizmetten yararlanmaya devam etmek için brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemesi yapması gerekiyor. 2024 yılı için asgari ücretten hesaplanan bu tutar aylık 600 lira olarak belirlendi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) yaptırmak, normal şartlarda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için zorunlu olarak öne çıkıyor. Bu sebeple çalışanların primlerini ödeme sorumluluğu ise işverenler tarafından karşılanıyor.

Bu sayede çalışan kişiler, kendi müdahaleleri olmaksızın bu sigorta sistemine giriş yapabiliyorlar. Kendi hesabına çalışanlar vatandaşlar ise bağlı bulundukları kurum üzerinden gerekli sigorta primini ödemelerini gerekiyor.