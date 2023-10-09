9 milyon liralık gasp yapan şüphelileri “ayakkabı” yakalattı

Maltepe’de 3 kişi, bir kuyumcunun yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve parasını yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirip gasp etti.

KAYNAK: DHA
9 milyon liralık gasp yapan şüphelileri “ayakkabı” yakalattı

Maltepe’de bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gasbetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BİBER GAZI SIKARAK DARP ETTİLER

Olay, dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu yaklaşık çantayı otomobilin bagajından çıkardı. O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İbrahim E.(27), Cihan U.(27) ,Ferhat E.(29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheli 3 kişi B.B'ye biber gazı sıkarak darp etmeye başladı. Şüphelilere direnen B.B yere düşerken, bir diğer şüpheli çantayı alarak otomobile bindi. Şüphelilerden biride boğuşma sırasında ayakkabısını düşürmesine rağmen otomobile binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GASPÇILAR YAKALANARAK TUTUKLANDI

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan ayakkabı ve yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonla İbrahim E., Cihan U. ve Ferhat E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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