9 suçtan aranan adam bekçilik yaparken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
9 suçtan aranan adam bekçilik yaparken yakalandı

Aydın’da 9 ayrı suçtan 5 yıldır aranan şahıs bekçilik yaptığı şantiyede yakalandı. Hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası verilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da jandarma ekipleri 9 suçtan 5 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmaktan 2 dosya, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyandan 2 dosya, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmadan 2 dosya, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmekten, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalmadan ve Hırsızlık' suçlarından aranan, hakkında 10 yıl 4 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli aranan şahıs, Söke ilçesi Yamaç Mahallesinde bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı.

Hükümlü adli işlemelerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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