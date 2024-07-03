9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Yapılacak olan teklifle, İcra ve İflas Kanunu'nda bazı değişiklikler gerçekleştirilecek. Bu değişikliklere göre, elektronik ortamda gerçekleştirilen açık artırma satışlarında, verilen teklifler arasındaki minimum fark, satışa sunulan malın tahmini değerinin binde beşini ve her durumda en az 1000 Türk Lirasını geçmek zorunda olacak.

Açık artırmanın son on dakikasında yeni bir teklif gelmesi durumunda, açık artırma süresi üç dakika daha uzatılacak. Eğer uzatılan süre içinde yeni bir teklif gelirse, her yeni teklif ile açık artırma süresi üç dakika daha uzayacak. Eğer son uzatma süresinde yeni bir teklif gelmezse, mal en yüksek teklifi veren kişiye satılacak. Ancak, toplam uzatma süreleri bir saati aşamayacak. Adalet Bakanlığı'nın kararıyla bu bir saatlik süre kısaltılabilir, uzatılabilir veya tamamen kaldırılabilir ve bu kararlar Bakanlık'ın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Aynı Kanun'un Ek 1'inci maddesinde yapılan düzenleme ile, parasal sınırların yeniden değerleme oranında artırılması sonucu belirlenen sınırların 10 Türk Lirasını geçmeyen kısımları dikkate alınmayacak. Bu hüküm, 1000 Türk Lirasını geçmeyen kısımlar için de geçerli olacak şekilde değiştirilecek. Yeniden değerleme sonucunda belirlenen parasal miktarın 1000 Lira'yı aşmayan kısmı göz ardı edilecek.

İstinaf ve temyiz yollarına başvurularda esas alınan parasal sınırlarda, yeniden değerleme nedeniyle meydana gelen artışlar, bölge adliye mahkemelerinin kaldırma veya Yargıtay'ın bozma kararları üzerine verilen yeni kararlar hakkında uygulanmayacak; ilk kararın alındığı tarihte geçerli olan parasal sınırlar esas alınacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Adli yardım ödeneğinin barolar arasında dağıtımı konusunda, birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için belirlenen toplam puanın %30'u, o ildeki barolar arasında eşit olarak dağıtılacak; kalan kısım ise, o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölünerek elde edilen sayının, her baronun üye sayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puana göre dağıtılacak.

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak olan değişiklikle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda sorulacak konu alanlarına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku" dahil edilecek. Gerektiğinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk dalları eklenebilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'ndaki soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Sınavlara yeni konu alanlarının eklenmesi, sınavların düzenlenme şekli ve sınavlara ilişkin diğer hususlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği'nin görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde belirtilen tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin parasal sınırlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak. Tek hakimle çözümlenecek davalarda, dava tarihindeki parasal sınırlar esas alınacak; miktar artırımı yapılan durumlarda ise artırımın yapıldığı tarihteki parasal sınırlar dikkate alınacak.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle, 31 bin Türk Lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olacak ve bu kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacak.

Aynı kanunda yapılan başka bir değişiklikle, 920 bin Türk Lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan davalar ile 270 bin Türk Lirasını aşıp 920 bin Türk Lirasını aşmayan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan ve istinaf kanun yolu incelemesinde kaldırma kararı üzerine yeniden karar verilen davalar temyiz edilebilecek.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda öngörülen parasal sınırlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu şekilde belirlenen sınırların 1000 Türk Lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmayacak.

Duruşma yapılmasının zorunlu olduğu davaların belirlenmesinde davanın açıldığı tarih; istinaf veya temyiz yoluna başvurulabilecek kararların belirlenmesinde ise ilk derece mahkemesi veya bölge idare mahkemesince verilen nihai kararın tarihi esas alınacak. Ancak, nihai karar tarihinden sonra parasal sınırlarda meydana gelen artışlar, bölge idare mahkemesinin kaldırma veya Danıştay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davalarda uygulanmayacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakatları için davet edilecek adayların sayısı artık farklı olacak. Yapılacak olan yasal düzenleme ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler çerçevesinde, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı'nda sorulacak konu başlıklarına milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk da eklenecek. Ayrıca, İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Sınavı'nda ticari işletme ve şirketler hukuku konularından da sorular yöneltilmesi mümkün hale gelecek.

Mevcut düzenlemeye göre, ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday mülakata çağrılırken, yeni düzenleme ile bu sayı ilan edilen kadro sayısının yalnızca bir katı kadar olacak.

Adalet Müfettişlerinin görev ve yetkileri de Hakimler ve Savcılar Kanunu'ndaki başka bir değişiklikle netleştirilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı uyarınca, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay ve Danıştay'ın üst düzey yöneticileri, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hakim ve savcılar ile diğer hakim ve savcılara, "15.000" gösterge rakamının kamu görevlilerinin maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpılması sonucunda hesaplanacak miktarda ek tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Yediemin otoparklarında terkedilmiş araçların satışı ile ilgili düzenlemeler de Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle yeniden tanımlanacak. Buluntu olması veya kanun gereği trafikten men edilerek alıkonulan ve altı ay içinde sahipleri tarafından talep edilmeyen araçlar, yediemin otoparklarında satışa çıkarılacak. Bu araçların sicillerinde yer alan satılamazlık, devredilemezlik, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi kayıtlar, satışın gerçekleşmesiyle birlikte otomatik olarak kaldırılacak ve gerekirse tescil kayıtları buna göre güncellenecek.

Eğer bir aracın şasi veya motor numaraları bulunamıyor, düşmüş, silinmiş veya tahrip edilmişse, bu eksiklikler satışı gerçekleştirecek kurum tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde tamamlanacak ve araç satışa sunulacak. Aracın tescil kaydındaki haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi kayıtlar satış sonrası satış bedeli üzerinde devam edecek. Satışa konu aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibine ait olacak ve mülkiyet yeni sahibine borçsuz olarak geçecek.

Satış işlemi sırasında dosyaya yatırılan tutardan, öncelikle muhafaza ve satışla ilgili masraflar, aracın tanıtımına yarayan numaraların tespiti ve tamamlanması için yapılan masraflar, vergi, resim veya harç gibi alacaklar ödendikten sonra kalan tutar, eğer varsa, tüm alacaklıların alacaklarını karşılayacaksa, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde alacak sahiplerine dağıtılacak. Eğer beş yıl içinde herhangi bir talep olmazsa, kalan tutar Hazine'ye devredilecek.

Kamulaştırma Kanunu'na eklenecek yeni bir madde ile, 8 Ekim 1956 tarihinden önce kamulaştırma işlemleri olmaksızın kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına kamulaştırılmış sayılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin "kadının soyadı" ile ilgili iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile kadın, evlendiğinde kocasının soyadını alacak. Kadın, isteği halinde kocasının soyadı önünde kendi önceki soyadını da kullanabilecek.

Türk Medeni Kanunu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına uygun olarak bazı düzenlemeler yapılacak. Buna göre, koca, ana veya çocuk, soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebilecek. Bu dava, dava açma hakkına sahip diğer kişilere karşı açılacak.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'a eklenecek yeni bir madde ile, istinaf incelemesi için dosya ilgili hukuk dairesine gönderildiğinde, bu daire bir ay içinde ön inceleme yapacak ve iş bölümü bakımından kendisini görevli görmezse, dosyayı görevli olduğunu düşündüğü ilgili hukuk dairesine gönderecek.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, hakaret suçu için şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren en fazla iki yıl olacak. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılacak ve ön ödeme kapsamına alınacak.

Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, sosyal çalışma görevlileri, mahkemeler yerine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine atanacak.

Vakıflar Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlarla ilgili işlemler için değerli kağıt ve işlem bedeli alınmayacak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki parasal sınırlarla ilgili düzenlemelere göre, parasal sınırlar her yıl Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'ndaki değişiklikle, anlaşma belgesinin taraflarından biri, icra edilebilirlik şerhi verildikten sonra tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabilecek.

TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketleri veya malvarlığı değerlerini yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar veya görevlendirilenler ya da atananlar tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenler ile bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Bankacılık Kanunu'nun 127'nci maddesi uygulanacak.

TMSF'nin kayyumluk görevi kapsamındaki karar ve işlemlerine karşı açılan davalar, Fon'un merkezinin bulunduğu yer idare mahkemelerinde görülecek.