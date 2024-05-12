9 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
9 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta Engin Korkmaz’a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz (9), Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

aw202606-02.jpgÇıkan yangın yaralanan 8 aylık Erdal Efe Korkmaz ve 6 yaşındaki Fadime Korkmaz da ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Çıkan yangın ve yaşanan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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